На новой базе «Спартака» будут корты для падела и зал для борьбы

«Комплекс будет включать в себя четыре ключевых объекта: основное здание базы площадью почти 35 тыс. кв. м, крытый манеж — более 15 тыс. кв. м, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест. Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.