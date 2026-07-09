На новой базе «Спартака» будут корты для падела и зал для борьбы

База будет расположена рядом с парком «Сокольники», в непосредственной близости от станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».
Первые три этажа здания базы займут малый манеж, тренажерные залы, спа‑центр с бассейном, несколько столовых, офисные и административные помещения, медблок. Также там будут расположены два жилых блока с номерным фондом для временного проживания спортсменов. На кровле предусмотрена эксплуатируемая зона.
Крытый манеж отведут под футбольное поле стандартного размера, корты для падела, зал борьбы и тренажерные зоны с раздевалками. Футбольный стадион вместит 500 зрителей и будет дополнен медиавышкой.
«Комплекс будет включать в себя четыре ключевых объекта: основное здание базы площадью почти 35 тыс. кв. м, крытый манеж — более 15 тыс. кв. м, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест. Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
Минувший сезон «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).
Новый сезон «Спартак» откроет 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.