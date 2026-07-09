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Смородская: «Оздоев не поможет “Краснодару”»

Бывший президент «Локомотива» раскритиковала переход полузащитника в чемпионский клуб.

Источник: AP 2024

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская резко высказалась о переходе полузащитника Магомеда Оздоева в «Краснодар». Ее слова приводит «Советский спорт».

«Оздоев ничем не поможет “Краснодару”. Невысоко ценю его как игрока. Тем более возраст у него уже солидный. Я бы его не подписывала, но это дело “Краснодара”. Он даже лавку не усилит, потому что будет всех баламутить. У него очень непростой характер. Когда он не играет, то видно, что он недоволен.

Конечно, при мне в “Локомотиве” было, что Оздоев высказывал недовольство тренерам. Он же уже в 18 лет считал себя невозможно великим. Я видела лично, что Оздоев всем советовал на поле, как играть надо. Не хотели терпеть это от мальчика. Потом он ушел в “Рубин”, — заявила Смородская.

Оздоев начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве» в 2010 году. В 2014 году полузащитник перешел в казанский «Рубин».

Также в России Оздоев выступал за «Зенит», с которым становился чемпионом страны. До перехода в «Краснодар» футболист играл за греческий ПАОК.