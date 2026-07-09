Аршавин о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Было бы шикарно»

«В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.



Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет “Спартак”, — сказал Аршавин.