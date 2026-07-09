Аршавин о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Было бы шикарно»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в «Спартак». Его слова приводит «Матч ТВ».
«В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.
Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет “Спартак”, — сказал Аршавин.
Дзюбе 37 лет. Он является воспитанником «Спартака» и дебютировал за основную команду красно-белых в 2006 году. В составе московского клуба форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.
После ухода из «Спартака» Дзюба выступал за «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». В составе «Зенита» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат России.
Последним клубом Дзюбы был «Акрон», за который он играл в сезоне-2025/26.