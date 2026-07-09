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Бабич заявил, что «Спартак» должен выиграть РПЛ

Защитник красно-белых считает, что команда готова бороться за золото в новом сезоне.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что московская команда должна бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«100%. В предстоящем сезоне мы должны биться и выиграть чемпионат. Нам нужно взять золото. Мы должны бороться и мы готовы. Готовы отдать себя на 100%», — сказал Бабич.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России. Красно-белые также выиграли Кубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Спартак» 25 июля сыграет дома с «Родиной».

Бабич выступает за московский клуб с 2023 года. Сербский защитник перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии».