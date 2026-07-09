Бабич заявил, что «Спартак» должен выиграть РПЛ

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что московская команда должна бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».
«100%. В предстоящем сезоне мы должны биться и выиграть чемпионат. Нам нужно взять золото. Мы должны бороться и мы готовы. Готовы отдать себя на 100%», — сказал Бабич.
По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России. Красно-белые также выиграли Кубок России.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Спартак» 25 июля сыграет дома с «Родиной».
Бабич выступает за московский клуб с 2023 года. Сербский защитник перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии».