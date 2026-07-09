Махачкалинское «Динамо» выкупило права на колумбийского защитника

«Очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл. Доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес — хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении», — приводит слова Газизова клубная пресс-служба.