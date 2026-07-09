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Махачкалинское «Динамо» выкупило права на колумбийского защитника

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он играл за дагестанский клуб на правах аренды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер колумбийского защитника Андреса Аларкона. Дагестанский клуб выкупил его у команды «Патриотас Бояка» по окончании срока аренды.

«Очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл. Доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес — хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении», — приводит слова Газизова клубная пресс-служба.

В прошедшем сезоне Аларкон отыграл 21 матч в составе махачкалинцев во всех турнирах и отметился голом в ворота ЦСКА в Кубке России (1:2). Махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в чемпионате России и сыграло переходные матчи за право остаться в РПЛ, победив «Урал» (1:0, 2:0).