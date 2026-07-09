Каррера посоветовал «Спартаку» назначить главным тренером Конте

«Антонио Конте сейчас без клуба после ухода из “Наполи”. “Спартаку” точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба, но я полностью за такое предложение», — сказал Каррера.
Конте известен по работе с «Ювентусом» (2011−2014), сборной Италии (2014−2016), «Челси» (2016−2018), «Интером» (2019−2021), «Тоттенхэмом» (2021−2023) и «Наполи» (2024−2026). 56-летний итальянец пять раз становился чемпионом Италии (2012−2014, 2021, 2025), а также выигрывал АПЛ (2017) и Кубок Англии (2018).
В январе этого года «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо. Под его руководством «красно-белые» завершили сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).
Новый сезон «Спартак» откроет 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.