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Каррера посоветовал «Спартаку» назначить главным тренером Конте

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера предложил «красно-белым» вариант с приглашением итальянца Антонио Конте на должность главного тренера. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Антонио Конте сейчас без клуба после ухода из “Наполи”. “Спартаку” точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба, но я полностью за такое предложение», — сказал Каррера.

Конте известен по работе с «Ювентусом» (2011−2014), сборной Италии (2014−2016), «Челси» (2016−2018), «Интером» (2019−2021), «Тоттенхэмом» (2021−2023) и «Наполи» (2024−2026). 56-летний итальянец пять раз становился чемпионом Италии (2012−2014, 2021, 2025), а также выигрывал АПЛ (2017) и Кубок Англии (2018).

В январе этого года «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо. Под его руководством «красно-белые» завершили сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

Новый сезон «Спартак» откроет 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.