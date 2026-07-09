СМИ: «Спартак» близок к покупке защитника Парады за 6 млн евро

По информации источника, переход 24-летнего футболиста в московский клуб может быть завершён в ближайшие дни. Парада подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 2030 года. Защитник может присоединиться к «Спартаку» на сборах уже на следующей неделе.