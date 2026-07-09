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СМИ: «Спартак» близок к покупке защитника Парады за 6 млн евро

Как сообщает испанское издание AS, «Спартак» близок к завершению покупки левого защитника «Алавеса» Виктора Парады.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Алавес"

По информации источника, переход 24-летнего футболиста в московский клуб может быть завершён в ближайшие дни. Парада подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 2030 года. Защитник может присоединиться к «Спартаку» на сборах уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Минувший сезон «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

Новый сезон «Спартак» откроет 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.