СМИ: «Краснодар» отказался от трансфера Воробьёва из «Локомотива»

По данным источника, «Краснодар» сделал московскому клубу два предложения по 27-летнему форварду. Последнее из них предусматривало выплату 4,5 миллиона евро и бонусов, однако «Локомотив» его отклонил. После этого переговоры были прекращены. Теперь «быки» рассматривают возможность подписать Воробьёва после окончания срока его контракта, если он получит статус свободного агента.