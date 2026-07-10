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СМИ: «Краснодар» отказался от трансфера Воробьёва из «Локомотива»

«Локомотив» отклонил запрос по трансферу Воробьева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Локомотив» и «Краснодар» пока не смогли договориться о трансфере нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, «Краснодар» сделал московскому клубу два предложения по 27-летнему форварду. Последнее из них предусматривало выплату 4,5 миллиона евро и бонусов, однако «Локомотив» его отклонил. После этого переговоры были прекращены. Теперь «быки» рассматривают возможность подписать Воробьёва после окончания срока его контракта, если он получит статус свободного агента.

В прошлом сезоне Воробьёв провёл 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро.