Гол Воробьёва в матче с ЦСКА признали лучшим в сезоне РПЛ

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв получил награду за лучший гол сезона по версии премии «Герои РПЛ».
Победным был признан мяч, который форвард забил в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Воробьёв отличился ударом с нулевого угла после розыгрыша углового.
Церемония вручения премии WINLINE «Герои РПЛ» проходит в московском центре кино «Мосфильм».
Напомним, ранее стало известно, что лучшим тренером сезона признан Сергей Семак из «Зенита», а Кордоба из этой же команды получил награду лучшему игроку сезона. Победителей определяли по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги и компаний-партнёров, а также болельщиков.
По итогам прошедшего сезона РПЛ «Зенит» стал чемпионом. Второе место у «Краснодара», третье у «Локомотива».