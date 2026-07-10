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Гол Воробьёва в матче с ЦСКА признали лучшим в сезоне РПЛ

Церемония награждения прошла в Москве.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв получил награду за лучший гол сезона по версии премии «Герои РПЛ».

Победным был признан мяч, который форвард забил в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Воробьёв отличился ударом с нулевого угла после розыгрыша углового.

Церемония вручения премии WINLINE «Герои РПЛ» проходит в московском центре кино «Мосфильм».

Напомним, ранее стало известно, что лучшим тренером сезона признан Сергей Семак из «Зенита», а Кордоба из этой же команды получил награду лучшему игроку сезона. Победителей определяли по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги и компаний-партнёров, а также болельщиков.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Зенит» стал чемпионом. Второе место у «Краснодара», третье у «Локомотива».