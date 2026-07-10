Гол Воробьёва в матче с ЦСКА признали лучшим в сезоне РПЛ

Напомним, ранее стало известно, что лучшим тренером сезона признан Сергей Семак из «Зенита», а Кордоба из этой же команды получил награду лучшему игроку сезона. Победителей определяли по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги и компаний-партнёров, а также болельщиков.