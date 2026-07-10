«Ахмат» подписал чемпиона Венгрии и Азербайджана

В чемпионате России команда заняла 14-е место и была вынуждена играть в переходных матчах за сохранение места в РПЛ. В стыках «Ахмат» встретился с екатеринбургским «Уралом». После поражения в первом матче (1:2) грозненцы выиграли ответную встречу со счётом 2:0 и сохранили прописку в Премьер-лиге по сумме двух игр — 3:2.