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«Ахмат» подписал чемпиона Венгрии и Азербайджана

Бразилец будет играть в грозненском клубе три года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: t.me/akhmatgrozny

«Ахмат» объявил о переходе 28-летнего бразильского полузащитника Жулио Родригеса Ромао.

Ранее футболист выступал за венгерский «Ференцварош», азербайджанский «Карабах» и португальскую «Санта-Клару». Ромао играет на позиции опорного полузащитника. Контракт с грозненским клубом рассчитан на три года.

«Вместе с “Ференцварошом” и “Карабахом” он становился чемпионом национальных первенств, выигрывал Кубки Венгрии и Азербайджана. В активе игрока больше пятидесяти матчей в еврокубках», — говорится в сообщении «Ахмата».

В чемпионате России команда заняла 14-е место и была вынуждена играть в переходных матчах за сохранение места в РПЛ. В стыках «Ахмат» встретился с екатеринбургским «Уралом». После поражения в первом матче (1:2) грозненцы выиграли ответную встречу со счётом 2:0 и сохранили прописку в Премьер-лиге по сумме двух игр — 3:2.