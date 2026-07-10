Джикия рассказал правду о своем уходе из «Спартака»

«Никто у меня не отнимет время в “Спартаке”, я его ценю и люблю. Говорю спасибо за все, что было. Я был в курсе того, что решение относительно моего будущего приняли до назначения Деяна Станковича, поэтому никакого удивления. У меня сохранялась опция автоматического продления контракта, но я осознавал ситуацию и понимал, что этого не случится. Знал: готовлюсь к последней игре с “Рубином”, говорю всем спасибо и ухожу.



Жалею ли, что тогда не высказался? Нет. Никогда не говорю про бытовые моменты: хорошие или плохие. Это внутренняя история. Мне не стоило выходить и кричать: “Дайте спасательный круг, меня выгоняют!” Считаю, что сработал правильно. На личном собрании с руководством клуба мне объявили, что принято решение расстаться. Пожали руки, всем спасибо. Это было за несколько дней до матча с “Рубином”. Сказали честно, что приняли решение не продлевать контракт. Предложили прощальную игру. Согласился и ответил, что благодарен за все.



Я все прекрасно понимал еще зимой, но спокойно тренировался. Злился? Нет. Личные амбиции никуда не делись, но повторюсь: понимание происходящего было. Честно, никаких обид. Руководство решило таким образом, тут не на что обижаться. Клуб сделал для меня и так слишком много.



Какие у меня отношения были с Гильермо Абаскалем? Как у футболиста и тренера. Про конфликты спрашивайте других ребят. У нас с ним испортились отношения, смешно это скрывать. Так случилось, это его тренерское решение, без проблем. При этом никаких ссор не возникало. Просто он сделал ставку не на меня, так бывает. Пожму ли Абаскалю руку, когда встречу его лично? Конечно, пожму», — сказал Джикия.