Джикия: мой переход в «Локомотив» состоялся без участия агентов

«Все решилось очень быстро. После ухода из “Спартака” мог несколько раз оказаться в “Локомотиве”, но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в “Локомотив”. Получилось. И вот я здесь.



У меня был контракт еще на год вперед в “Антальяспоре”, но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения… Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат. Сразу же вступил в переговоры с “Локомотивом”, оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду.



Готов ли я был рассматривать варианты за пределами России? Нет, я сразу хотел в “Локомотив”. Скажу честно, если бы у меня не получилось подписать контракт летом — я бы задумался о своем будущем в футболе… Не хотелось испытывать те же эмоции, что и в последние два года. Не для этого создан — хочется делать что-то большое, пока есть силы.



Выходил ли на меня кто-то кроме “Локомотива”? Зимой было предложение из Китая — интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел. В начале года все проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала.



Мой переход в “Локомотив” состоялся без агентов. Расторжение с “Антальяспором” проходило так же, но я проводил консультации, естественно. У нас есть команда, с которой мы работаем много лет: все прекрасно знают, что мой агент — Вадим Шпинев. Но могу сказать, что у меня с ним уже не агентские отношения, а дружеские. Когда я ему рассказал, что подписал контракт с “Локо”, он только за меня порадовался.



Я очень благодарен Вадиму и всей нашей команде. Но сегодня получилось так, что я зашел в “Локомотив” без помощи агентов. Это интересная история для российского футбола, на которой мне бы хотелось сделать акцент. Договоренности я достиг сам, но у меня всегда есть рядом близкие люди, готовые проконсультировать», — сказал Джикия.