Джикия оценил период карьеры в «Химках» и «Антальяспоре»

«Не могу сказать, что был провал — мы справились с задачей сохранения прописки в РПЛ. А затем господин Туфан Садыгов решил закрыть клуб. По спортивным показателям состав “Химок” выполнил задачу. Но мне не хочется анализировать то, что было. Это уже история. Долг есть, дело идет. Но с прошлого года не было выплачено ни рубля. Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено.



Когда с “Химками” все стало понятно, почувствовал желание что-то поменять, уехать и перезагрузиться. Появился вариант с “Антальяспором”, мы созвонились с Эмре Белезоглу, который тогда тренировал команду. Он четко дал понять, что хочет меня видеть. Мы быстро договорились с клубом, я прошел предсезонку с первого дня. Хорошо начали, у меня даже были голы. Но осенью Белезоглу покинул команду, и начался турецкий сериал: тренеры менялись часто, появились задержки по зарплате. До декабря творилась настоящая чехарда.



На Новый год я прилетал в Москву, немного перезагрузился. Тогда же и появился вариант с продолжением карьеры в Китае, над которым я думал. Но принял решение отказаться. Вернувшись в расположение “Антальяспора”, я поговорил с новым тренером — Сами Угурлу. Он сказал, что я хороший футболист и все такое, но играть будут те, кого он видит в составе. Принял это профессионально, отрабатывал свой контракт до последнего дня.



Это стало для меня хорошим опытом. Я уехал, попробовал что-то поменять, оценил свои силы за границей. Да, это не топ-5 лиг, но все же. Я безумно благодарен “Антальяспору” за этот опыт. Все долги по зарплате закроют в ближайшее время. Мы обо всем договорились, никаких проблем не будет», — сказал Джикия.