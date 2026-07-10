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Писарский подал апелляцию в CAS на вторую дисквалификацию

Футболист оспаривает четырехмесячное отстранение, связанное со ставками в 2020 году.

Источник: ФК «Сочи»

Нападающий Владимир Писарский подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о втором отстранении от футбола сроком на четыре месяца. Об этом сообщила правовая компания, представляющая интересы игрока.

«Футболист использовал приветственный бонус букмекера и заключил два бесплатных пари. Он не пополнял баланс собственными средствами и не участвовал в азартных играх, основанных на риске», — говорится в заявлении представителей игрока.

3 июля комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года, три из которых являются условными, по делу о ставках на матч с его участием. Кроме того, игрок получил отдельную четырехмесячную дисквалификацию за ставки, сделанные в 2020 году во время выступления за «Иртыш».