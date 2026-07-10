Писарский подал апелляцию в CAS на вторую дисквалификацию

3 июля комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года, три из которых являются условными, по делу о ставках на матч с его участием. Кроме того, игрок получил отдельную четырехмесячную дисквалификацию за ставки, сделанные в 2020 году во время выступления за «Иртыш».