«Краснодар» купил бразильца Кристиана за 11 млн долларов

Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на четыре сезона — до лета 2030 года. За «быков» Кристиан будет выступать под 18‑м номером.
По информации бразильского портала Globo, «Краснодар» заплатил за бразильца 11 млн долларов (9,6 млн евро), благодаря чему он вошел в пятерку самых дорогих приобретений в истории клуба. При этом Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
Кристиан является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». Зимой 2025 года он перешел в «Крузейро» за четыре миллиона евро. За полтора года он провел за команду из Белу-Оризонти 80 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь голевых передач.
Бразилец преимущественно играет на правом фланге полузащиты, однако также может сыграть слева и в центре.
Кристиан стал шестым бразильцем в составе «Краснодара». На данный момент в составе «быков» находятся защитники Витор Тормена, Диего Коста и Жубал, а также полузащитники Густаво Фуртадо и Дуглас Аугусто.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. Новый сезон «быки» откроют 25 июля выездным матчем против казанского «Рубина».