«Краснодар» купил бразильца Кристиана за 11 млн долларов

Кристиан является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». Зимой 2025 года он перешел в «Крузейро» за четыре миллиона евро. За полтора года он провел за команду из Белу-Оризонти 80 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь голевых передач.