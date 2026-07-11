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Агент Тюкавина: Уровень партнеров в «Зените» выше, чем в «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о будущем футболиста.

Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, дал комментарий относительно сообщений о возможном переходе игрока в петербургский «Зенит».

В ходе беседы с «РБ Спорт» у Сафонова поинтересовались, можно ли считать трансферную сагу завершенной и останется ли Тюкавин в «Динамо» на текущий сезон.

«В сезоне есть это трансферное окно, потом зимнее. Я сразу подчеркну: у нас действующий контракт с “Динамо” до 2030 года. Мы его полностью выполняем. Если клубу будут нужны деньги или они обратятся с вопросом о том, готовы или не готовы уйти, Костя, как и любой серьезный спортсмен, хочет что-то выиграть — чемпионат, кубок, стать лучшим бомбардиром.

Комплектование “Динамо” вызывает вопросы, когда говорят, что до конца июля не собираются никого брать и другие такие моменты. Уровень партнеров в “Зените”, конечно, выше. Но не все покупается и продается. Это разговоры в пользу нищих.

У нас для Европы есть 20 млн (отступные), поступит предложение, конечно, он уйдет в хороший клуб. А в России нет отступных. Я говорю это от себя, это мое видение. Не очень приятно, когда додумывают за Костю. Он вполне адекватный, образованный парень», — заявил Сафонов.

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