ЦСКА уступил «Оренбургу» по итогам двух товарищеских матчей

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля. В первом туре ЦСКА примет «Балтику», а «Оренбург» 26 июля сыграет дома с «Ростовом». В минувшем сезоне ЦСКА стал пятым в турнирной таблице, оставшись без трофеев. «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками.