ЦСКА уступил «Оренбургу» по итогам двух товарищеских матчей

ЦСКА проиграл «Оренбургу» по сумме двух товарищеских матчей, которые прошли в подмосковном Новогорске.
Две встречи продолжительностью по 75 минут завершились победой «Оренбурга» с общим счётом 4:2. Первый матч закончился со счётом 2:0, второй — 2:2.
В составе победителей отличились Егор Назаренко, Дмитрий Рыбчинский, Руслан Куль и Дамиан Пуэбла, реализовавший пенальти. У ЦСКА оба мяча забил Матия Попович.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля. В первом туре ЦСКА примет «Балтику», а «Оренбург» 26 июля сыграет дома с «Ростовом». В минувшем сезоне ЦСКА стал пятым в турнирной таблице, оставшись без трофеев. «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками.