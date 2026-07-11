Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.80
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.90
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

ЦСКА уступил «Оренбургу» по итогам двух товарищеских матчей

Новый чемпионат РПЛ стартует 24 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

ЦСКА проиграл «Оренбургу» по сумме двух товарищеских матчей, которые прошли в подмосковном Новогорске.

Две встречи продолжительностью по 75 минут завершились победой «Оренбурга» с общим счётом 4:2. Первый матч закончился со счётом 2:0, второй — 2:2.

В составе победителей отличились Егор Назаренко, Дмитрий Рыбчинский, Руслан Куль и Дамиан Пуэбла, реализовавший пенальти. У ЦСКА оба мяча забил Матия Попович.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля. В первом туре ЦСКА примет «Балтику», а «Оренбург» 26 июля сыграет дома с «Ростовом». В минувшем сезоне ЦСКА стал пятым в турнирной таблице, оставшись без трофеев. «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками.