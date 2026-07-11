«Акрон» и «Факел» сыграли вничью в контрольном матче

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Встреча прошла в закрытом формате, без зрителей и прямой трансляции, и завершилась со счетом 1:1.
Счет на 60-й минуте открыл полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 76-й минуте нападающий «Факела» Максим Турищев сравнял счет.
Ранее в этот день «Акрон» также провел товарищеский матч с московским «Локомотивом», в котором уступил со счетом 0:3.
В прошлом сезоне «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевал повышение в классе. «Акрон» с 27 очками финишировал 13-м в Российской премьер-лиге и сохранил место в элитном дивизионе, обыграв «Ротор» в стыковых матчах с общим счетом 2:1.
Новый сезон РПЛ начинается 24 июля.