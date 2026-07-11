«Акрон» и «Факел» сыграли вничью в контрольном матче

В прошлом сезоне «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевал повышение в классе. «Акрон» с 27 очками финишировал 13-м в Российской премьер-лиге и сохранил место в элитном дивизионе, обыграв «Ротор» в стыковых матчах с общим счетом 2:1.



Новый сезон РПЛ начинается 24 июля.