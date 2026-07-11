Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.10
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.90
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

«Акрон» и «Факел» сыграли вничью в контрольном матче

«Факел» по итогам предыдущего сезона вернулся в РПЛ, а «Акрон» избежал вылета.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Встреча прошла в закрытом формате, без зрителей и прямой трансляции, и завершилась со счетом 1:1.

Счет на 60-й минуте открыл полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 76-й минуте нападающий «Факела» Максим Турищев сравнял счет.

Ранее в этот день «Акрон» также провел товарищеский матч с московским «Локомотивом», в котором уступил со счетом 0:3.

В прошлом сезоне «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевал повышение в классе. «Акрон» с 27 очками финишировал 13-м в Российской премьер-лиге и сохранил место в элитном дивизионе, обыграв «Ротор» в стыковых матчах с общим счетом 2:1.

Новый сезон РПЛ начинается 24 июля.