«Локомотив» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке (Московская область) и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.