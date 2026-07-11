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«Локомотив» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

«Локомотив» на своей тренировочной базе выиграл у «Акрона» в товарищеском матче.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» дома выиграл у тольяттинского «Акрона» в товарищеском матче.

Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке (Московская область) и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.

Коваленко, перешедший в июне из «Сочи» на правах аренды с приоритетным правом выкупа, забил свой первый мяч за столичный клуб.

Позже в субботу «Локомотив» также проведет товарищеский матч со «Спартаком», а «Акрон» встретится с воронежским «Факелом».