«Локомотив» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» дома выиграл у тольяттинского «Акрона» в товарищеском матче.
Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке (Московская область) и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.
Коваленко, перешедший в июне из «Сочи» на правах аренды с приоритетным правом выкупа, забил свой первый мяч за столичный клуб.
Позже в субботу «Локомотив» также проведет товарищеский матч со «Спартаком», а «Акрон» встретится с воронежским «Факелом».