Шнякин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

«С большим уважением к нему отношусь, но нынешний футбол “Спартака” требует другого. Иметь форварда-башню, который может выйти в экстренной ситуации, в конце матча — это необходимость. Готов ли Дзюба согласиться на второстепенную роль для перехода в “Спартак”? Именно в “Спартак” — уверен, что да. Но это же вопрос желания многих людей. Готово ли руководство пойти на такой шаг? Не уверен, что болельщики готовы принять такое. Среди них точно будет разлом: достаточно и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его уважает», — заявил Шнякин «СЭ».