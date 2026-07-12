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Шнякин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак». Слухи об этом появились после ухода футболиста из «Акрона».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отметил Шнякин, 37-летний нападающий может вписаться в игровую модель нынешнего «Спартака» только в ограниченном качестве — в роли «форварда-башни» для концовок матчей и экстренных ситуаций.

«С большим уважением к нему отношусь, но нынешний футбол “Спартака” требует другого. Иметь форварда-башню, который может выйти в экстренной ситуации, в конце матча — это необходимость. Готов ли Дзюба согласиться на второстепенную роль для перехода в “Спартак”? Именно в “Спартак” — уверен, что да. Но это же вопрос желания многих людей. Готово ли руководство пойти на такой шаг? Не уверен, что болельщики готовы принять такое. Среди них точно будет разлом: достаточно и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его уважает», — заявил Шнякин «СЭ».

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основной состав красно-белых он выступал до 2015 года, после чего перешел в «Зенит». Это обстоятельство сделало его фигуру неоднозначной для части болельщиков «Спартака». С 1 июля форвард имеет статус свободного агента: его контракт с «Акроном», за который он играл последние два сезона, завершился. В сезоне-2025/26 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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