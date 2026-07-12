Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
3.55
Футбол. Первая лига
13.07
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Первая лига
13.07
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

«Зенит» возобновил переговоры о трансфере полузащитника сборной Бразилии

Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника «Ботафого» Данило, сообщает журналист Валентин Фурлан в соцсети X.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Сине-бело-голубые ведут этот трансфер не первый месяц. Еще в апреле ESPN сообщал, что «Зенит» направил официальное предложение: по данным источника, клуб готов заплатить 13 миллионов евро живыми деньгами, а также зачесть задолженность «Ботафого» перед петербуржцами — около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года. Таким образом, суммарная стоимость сделки может составить порядка 25 миллионов евро, что сделало бы ее одной из самых дорогих в истории российского футбола.

Конкуренция за 24-летнего бразильца при этом серьезная: информацию о возможном трансфере запрашивали итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл», а сам игрок, по данным источника, в приоритетном порядке рассматривал переход в один из ведущих европейских клубов. Возобновление переговоров с «Зенитом» может говорить о том, что топ-варианты для хавбека пока не сложились.

Данило вызывается в сборную Бразилии и принимал участие в чемпионате мира-2026, где пентакампеоны сенсационно уступили в плей-офф Норвегии. Для «Зенита» покупка игрока действующей сборной Бразилии стала бы продолжением многолетней ставки на южноамериканский рынок — бразильцы составляют костяк команды Сергея Семака уже несколько сезонов.

Футбол. Суперкубок России
18.07
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.65
П2
3.38