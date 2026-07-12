«Зенит» возобновил переговоры о трансфере полузащитника сборной Бразилии

Сине-бело-голубые ведут этот трансфер не первый месяц. Еще в апреле ESPN сообщал, что «Зенит» направил официальное предложение: по данным источника, клуб готов заплатить 13 миллионов евро живыми деньгами, а также зачесть задолженность «Ботафого» перед петербуржцами — около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года. Таким образом, суммарная стоимость сделки может составить порядка 25 миллионов евро, что сделало бы ее одной из самых дорогих в истории российского футбола.
Конкуренция за 24-летнего бразильца при этом серьезная: информацию о возможном трансфере запрашивали итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл», а сам игрок, по данным источника, в приоритетном порядке рассматривал переход в один из ведущих европейских клубов. Возобновление переговоров с «Зенитом» может говорить о том, что топ-варианты для хавбека пока не сложились.
Данило вызывается в сборную Бразилии и принимал участие в чемпионате мира-2026, где пентакампеоны сенсационно уступили в плей-офф Норвегии. Для «Зенита» покупка игрока действующей сборной Бразилии стала бы продолжением многолетней ставки на южноамериканский рынок — бразильцы составляют костяк команды Сергея Семака уже несколько сезонов.