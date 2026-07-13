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Бывший игрок «Зенита» стал банкротом из-за азартных игр

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица лишился семьи, а также всего состояния из-за увлечения азартными играми.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал партнер Вьештицы по «Зениту», экс-игрок сборной Румынии Даниэл Кирицэ в интервью iAMsport.

По словам Кирицэ, во время выступлений в России Вьештица зарабатывал около 60 тысяч долларов в месяц, однако почти все деньги уходили на игру в казино.

«Вот я зарабатывал 20 000 долларов в месяц, а он — 60 000. В тот период это были огромные деньги. Он был очень хорошим игроком, но все его деньги уходили в казино. Сначала я даже не знал, что он там все проигрывает. У него был постоянный кредит.

Бывало, говорит: “Пошли поедим”. И везет меня в казино. Там был ресторан. Пока мы ели, он вставал и говорил: “Подожди, я поставлю”. Потом увидел, что он уже берет кредиты. Все, обанкротился.

Сейчас он вроде тренирует во второй лиге Сербии. Я спросил его: “У тебя хоть какие-то деньги остались?” Он ответил: “Откуда? Я все проиграл”. Потерял жену, потерял вообще все-все-все. Он был настоящим маньяком азартных игр», — рассказал Кирицэ.

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. После ухода из петербургского клуба он играл за «Ростов», «Партизан», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо».