Тикнизян рассказал об эмоциях от возвращения в Санкт-Петербург

«Так как это мой родной город, сюда всегда приятно возвращаться. Конечно, если бы результат был немного лучше, было бы еще приятнее. Но самое главное — я увидел родных и сыграл на потрясающем стадионе против хорошей команды. Понятно, что нам есть над чем работать. Впереди — квалификация Лиги чемпионов. Отдадим все силы, чтобы успешно ее пройти. Дай бог, чтобы у нас все получилось», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».