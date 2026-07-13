Тикнизян рассказал об эмоциях от возвращения в Санкт-Петербург

Накануне «Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче летней Суперсерии. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
«Так как это мой родной город, сюда всегда приятно возвращаться. Конечно, если бы результат был немного лучше, было бы еще приятнее. Но самое главное — я увидел родных и сыграл на потрясающем стадионе против хорошей команды. Понятно, что нам есть над чем работать. Впереди — квалификация Лиги чемпионов. Отдадим все силы, чтобы успешно ее пройти. Дай бог, чтобы у нас все получилось», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».
Тикнизян присоединился к «Црвене Звезде» летом 2025 года, перейдя из московского «Локомотива». В составе сербского клуба футболист провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал семь результативных передач. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года.