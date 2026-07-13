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«Второго Эдика нет». «Краснодар» не будет искать замену Сперцяну

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о поисках замены для ушедшего капитана команды Эдуарда Сперцяна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Эдуард Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли», а «быки» подписали полузащитников Даниила Уткина и бразильца Кристиана.

«Нет, конечно, Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чем. Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдем замену Эдику? Второго Сперцяна в России еще нет. Это как сделать? Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев. Будем как-то перестраиваться, вот и все», — заявил Бузникин в интервью Odds.ru.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» заплатит «Краснодару» за Сперцяна 25 млн евро без учета бонусов, благодаря чему он станет самой дорогой продажей в истории клуба, опередив Матвея Сафонова. В Саудовской Аравии 26-летний футболист будет зарабатывать шесть миллионов евро в год, причем эта сумма не будет облагаться подоходным налогом. Капитан сборной Армении уже успел отличиться в первом матче за новый клуб.

«Краснодар» начнет новый сезон российской Премьер-лиги гостевым матчем против казанского «Рубина» 26 июля.

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