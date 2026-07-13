«Второго Эдика нет». «Краснодар» не будет искать замену Сперцяну

«Нет, конечно, Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чем. Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдем замену Эдику? Второго Сперцяна в России еще нет. Это как сделать? Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев. Будем как-то перестраиваться, вот и все», — заявил Бузникин в интервью Odds.ru.