Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
0
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.27
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.26
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Аргентинец из «Зенита» сравнил форварда Соболева с Левандовским

Защитник «Зенита» Роман Вега сравнил игровые качества своего одноклубника Александра Соболева и экс-форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Роман Вега выразил мнение, что у россиянина Соболева и поляка Левандовского есть общие футбольные качества, а также сопоставимые физические данные.

— Можешь назвать Соболева местным Левандовским?

— Конечно, 100%. У них очень схожие качества. Оба — нападающие, играющие в штрафной. Соболев, как и Левандовский, фантастически действует при навесах. Еще они очень похожи физически, — цитирует Вегу Sport24.

Нападающий «Зенита» Соболев в минувшем сезоне провел в футболке команды Сергея Семака 38 матчей, записав себе в копилку 13 мячей и три голевые передачи. 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграет за Суперкубок России со «Спартаком» как победитель Российской Премьер-лиги, а московский клуб — как обладатель Кубка России.