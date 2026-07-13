Аргентинец из «Зенита» сравнил форварда Соболева с Левандовским

Роман Вега выразил мнение, что у россиянина Соболева и поляка Левандовского есть общие футбольные качества, а также сопоставимые физические данные.
— Можешь назвать Соболева местным Левандовским?
— Конечно, 100%. У них очень схожие качества. Оба — нападающие, играющие в штрафной. Соболев, как и Левандовский, фантастически действует при навесах. Еще они очень похожи физически, — цитирует Вегу Sport24.
Нападающий «Зенита» Соболев в минувшем сезоне провел в футболке команды Сергея Семака 38 матчей, записав себе в копилку 13 мячей и три голевые передачи. 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграет за Суперкубок России со «Спартаком» как победитель Российской Премьер-лиги, а московский клуб — как обладатель Кубка России.