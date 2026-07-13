РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона-2025/26

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В число лучших вратарей вошли Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит») и Максим Бориско («Балтика»).
Среди защитников отмечены Мойзес (ЦСКА), Дмитрий Скопинцев («Динамо» Москва), Сесар Монтес («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Витор Тормена («Краснодар»), Илья Вахания («Ростов»), Кевин Андраде и Мингиян Бевеев (оба — «Балтика»), а также Нино, Игорь Дивеев, Дуглас Сантос и Густаво Мантуан (все — «Зенит»).
В список лучших полузащитников вошли Матвей Кисляк (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Батраков («Локомотив»), Наиль Умяров и Маркиньос (оба — «Спартак»), Эдуард Сперцян и Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Вендел и Максим Глушенков (оба — «Зенит»).
Лучшими нападающими признаны Эсекьель Барко («Спартак»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Данил Круговой (ЦСКА), Бителло и Константин Тюкавин (оба — «Динамо» Москва), Жоау Батчи и Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), а также Педро и Луис Энрике (оба — «Зенит»).
Ранее РФС признал лучшим футболистом сезона нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.