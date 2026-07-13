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Агент рассказал, как Тюкавин отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Агент Алексей Сафонов рассказал о том, что в свое время лидер московского «Динамо» Константин Тюкавин мог перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

По словам агента на сегодняшний день Константин Тюкавин не готов рассматривать предложения из Саудовской Аравии, так как хочет выступать в чемпионате высокого уровня. При этом Алексей Сафонов не исключил, что в будущем форвард вернется к выгодным с финансовой точки зрения предложениям.

«Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение, как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло», — приводит слова агента Алексея Сафонова Metaratings.

Ранее Константин Тюкавин подтвердил предложение от «Зенита» и заявил, что «все зависит от руководства “Динамо”. Председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев отметил, что москвичи летом 2026 года не продадут Тюкавина ни в один российский клуб.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.

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