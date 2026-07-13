Агент рассказал, как Тюкавин отказался от переезда в Саудовскую Аравию

«Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение, как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло», — приводит слова агента Алексея Сафонова Metaratings.