Агент рассказал, как Тюкавин отказался от переезда в Саудовскую Аравию

По словам агента на сегодняшний день Константин Тюкавин не готов рассматривать предложения из Саудовской Аравии, так как хочет выступать в чемпионате высокого уровня. При этом Алексей Сафонов не исключил, что в будущем форвард вернется к выгодным с финансовой точки зрения предложениям.
«Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение, как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло», — приводит слова агента Алексея Сафонова Metaratings.
Ранее Константин Тюкавин подтвердил предложение от «Зенита» и заявил, что «все зависит от руководства “Динамо”. Председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев отметил, что москвичи летом 2026 года не продадут Тюкавина ни в один российский клуб.
Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.