«Балтика» объявила об уходе Юрия Ковалева после 2,5 лет в клубе

Клуб и футболист договорились расторгнуть контракт по соглашению сторон. Белорусский хавбек выступал за «Балтику» с февраля 2024 года.
— Между футбольным клубом «Балтика» и полузащитником Юрием Ковалевым достигнута договоренность о прекращении трудового договора по соглашению сторон.
Спасибо за 2,5 года, Юра! Удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
За время в калининградской команде Ковалев провел 62 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 24 встречах и записал на свой счет две голевые передачи.
В минувшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» 24 июля на выезде сыграет против ЦСКА.