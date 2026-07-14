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«Балтика» объявила об уходе Юрия Ковалева после 2,5 лет в клубе

Калининградская «Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с 33-летним полузащитником Юрием Ковалевым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Клуб и футболист договорились расторгнуть контракт по соглашению сторон. Белорусский хавбек выступал за «Балтику» с февраля 2024 года.

— Между футбольным клубом «Балтика» и полузащитником Юрием Ковалевым достигнута договоренность о прекращении трудового договора по соглашению сторон.

Спасибо за 2,5 года, Юра! Удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

За время в калининградской команде Ковалев провел 62 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 24 встречах и записал на свой счет две голевые передачи.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» 24 июля на выезде сыграет против ЦСКА.