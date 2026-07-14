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Мовсисян: в «Спартаке» мне запрещали ездить на Rolls-Royce

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в новом выпуске FONtour поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в московском клубе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мовсисян выступал за «красно-белых» с 2013 по 2015 год под руководством Валерия Карпина и швейцарца Мурата Якина.

«Я очень уважаю Карпина как тренера, как человека. Для меня Карпин — один из лучших в России тренеров. И еще интересно было, что у него тренерская школа была, он играл в Испании.

Было очень интересное время, когда Якин был в “Спартаке”. В первой части сезона было все нормально. А потом что-то случилось, не знаю. Он мне когда-то говорил: “Тебе не надо приезжать на базу на своем Rolls-Royce”. Я говорю: “Почему нет?” Он говорит, что нельзя. После этого я каждый день на Rolls-Royce приезжал», — сказал Мовсисян.

Юра Мовсисян провел за «Спартак» 66 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал восемь голевых передач. После ухода из клуба он выступал за «Реал Солт-Лейк» (2016−2018), «Югорден» (2018) и «Чикаго Файр» (2018). В феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении игровой карьеры в 33 года.

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