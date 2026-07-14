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«Спартак» объявил о первом летнем трансфере

Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Виктора Парады из «Алавеса».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Alexander Mysyakin/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

Испанский защитник Виктор Парада перешел из «Алавеса» в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. Парада стал первым новичком красно-белых в летнее трансферное окно.

«Привет, болельщики! Счастлив быть здесь! С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро!» — приводит слова Парады пресс-служба «Спартака».

Футболист является воспитанником «Алавеса», также выступал за «Сан-Игнасио», «Реал Унион» и «Мирандес». В сезоне 2025/26 Парада провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Парады в 4 миллиона евро.

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