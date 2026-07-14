«Спартак» объявил о первом летнем трансфере

Испанский защитник Виктор Парада перешел из «Алавеса» в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. Парада стал первым новичком красно-белых в летнее трансферное окно.