СМИ: Скандально известный экс-владелец «Чайки» возглавит «Ростов»

По информации «РБ Спорт», уже завтра в руководстве футбольного клуба «Ростов» могут произойти серьезные кадровые изменения.
Как сообщает источник, генеральный директор клуба Игорь Гончаров должен представить сотрудникам нового руководителя — бывшего владельца «Чайки» Андрея Чайку.
В 2021 году «Чайка» была переведена в ПФЛ после решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по делу об организации договорных матчей. По итогам прошлого сезона команда заняла последнее, 18-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. После этого Андрей Чайка заявил, что намерен сосредоточиться на развитии молодежного футбола и академии клуба.
По данным «РБ Спорт», Игорю Гончарову предложена должность исполнительного директора, однако вероятность того, что он останется в клубе, оценивается как невысокая.
Также сообщается, что спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин намерен покинуть клуб.
При этом, по информации источника, окончательное решение пока не утверждено губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. Все должно проясниться 15 июля.
Ранее о возможных перестановках в руководстве «Ростова» сообщал журналист Иван Карпов.