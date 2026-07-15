СМИ: Скандально известный экс-владелец «Чайки» возглавит «Ростов»

В 2021 году «Чайка» была переведена в ПФЛ после решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по делу об организации договорных матчей. По итогам прошлого сезона команда заняла последнее, 18-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. После этого Андрей Чайка заявил, что намерен сосредоточиться на развитии молодежного футбола и академии клуба.