Новичок «Спартака» выбрал номер в честь чемпиона «Формулы-1»

Испанский защитник Виктор Парада объяснил, почему выбрал 33-й игровой номер после перехода в московский «Спартак».
Как сообщила пресс-служба клуба, 24-летний футболист посвятил этот номер своему соотечественнику, двукратному чемпиону «Формулы-1» Фернандо Алонсо.
«Почему Виктор Парада выбрал 33-й номер? Все из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в “Формуле-1”. Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер — дань уважения и поддержка», — говорится в сообщении клуба.
«Спартак» объявил о переходе Парады из «Алавеса» 14 июля. Испанский защитник стал первым новичком красно-белых в летнее трансферное окно.
Фернандо Алонсо — двукратный чемпион «Формулы-1» (2005, 2006). В 44 года испанец продолжает выступать за команду Aston Martin. На его счету 32 победы на этапах Гран-при, последнюю из которых он одержал в 2013 году.