Новичок «Спартака» выбрал номер в честь чемпиона «Формулы-1»

«Почему Виктор Парада выбрал 33-й номер? Все из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в “Формуле-1”. Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер — дань уважения и поддержка», — говорится в сообщении клуба.