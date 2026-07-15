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Новичок «Спартака» выбрал номер в честь чемпиона «Формулы-1»

Виктор Парада рассказал, кому посвящен его 33-й игровой номер.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

Испанский защитник Виктор Парада объяснил, почему выбрал 33-й игровой номер после перехода в московский «Спартак».

Как сообщила пресс-служба клуба, 24-летний футболист посвятил этот номер своему соотечественнику, двукратному чемпиону «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«Почему Виктор Парада выбрал 33-й номер? Все из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в “Формуле-1”. Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер — дань уважения и поддержка», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» объявил о переходе Парады из «Алавеса» 14 июля. Испанский защитник стал первым новичком красно-белых в летнее трансферное окно.

Фернандо Алонсо — двукратный чемпион «Формулы-1» (2005, 2006). В 44 года испанец продолжает выступать за команду Aston Martin. На его счету 32 победы на этапах Гран-при, последнюю из которых он одержал в 2013 году.

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