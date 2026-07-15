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Талалаев призвал судей помочь игрокам адаптироваться к новым правилам

Ранее в правила футбола были внесены изменения, утвержденные министерством РФ и одобренные IFAB.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новых изменениях в правилах футбола, которые будут применяться в Российской премьер-лиге.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что Министерство спорта России утвердило изменения, одобренные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

«Нужно найти компромисс между арбитрами и футболистами, чтобы судьи в первых турах знакомили с новыми трактовками, а не карали. Футболистам понадобится время, после сборов придется адаптироваться к очень важным моментам игры. Это серьезные возможности для матч-менеджмента, важно быстрее адаптироваться и грамотно использовать нововведения», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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