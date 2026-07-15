«Спартак» презентовал форму на сезон-26/27 необычным роликом

«Спартак» представил новую форму на сезон-2026/27.
Пресс-служба московского клуба опубликовала семиминутный ролик, в котором снялись футболисты Роман Зобнин, Даниил Денисов, Кристофер Ву, главный тренер Хуан Карлос Карседо, а также легенды клуба, актеры, блогеры и звездные болельщики, включая бойца UFC Сергея Павловича.
В сезоне-2025/26 «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в Российской премьер-лиге и стал обладателем Кубка России. 18 июля красно-белые сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени.
Новый сезон стартует 24 июля, первый матч «Спартака» состоится 25 июля с «Родиной».
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Биография Сергея Павловича: карьера и личная жизнь бойца UFC
На сегодняшний день Россия имеет в своем активе двух действующих чемпионов UFC — Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Славу этих парней готовы подхватить и другие. В их числе — мастер нокаутов Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории. Мы расскажем вам подробную биографию спортсмена, который уже успел примерить на себя чемпионский пояс. Правда, было это в другой организации.Читать дальше