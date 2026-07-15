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«Спартак» презентовал форму на сезон-26/27 необычным роликом

Новый сезон РПЛ начнется 24 июля 2026 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

«Спартак» представил новую форму на сезон-2026/27.

Пресс-служба московского клуба опубликовала семиминутный ролик, в котором снялись футболисты Роман Зобнин, Даниил Денисов, Кристофер Ву, главный тренер Хуан Карлос Карседо, а также легенды клуба, актеры, блогеры и звездные болельщики, включая бойца UFC Сергея Павловича.

В сезоне-2025/26 «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в Российской премьер-лиге и стал обладателем Кубка России. 18 июля красно-белые сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Новый сезон стартует 24 июля, первый матч «Спартака» состоится 25 июля с «Родиной».

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