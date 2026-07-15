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Талалаев объяснил, почему «Балтика» не рассматривает Дзюбу

Калининградский клуб не обсуждал приглашение Артема Дзюбы, поскольку располагает высоким нападающим Чинонсо Оффором.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что калининградский клуб не рассматривает возможность подписания российского нападающего Артема Дзюбы. Причину такого решения специалист объяснил в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

«Дзюбу мы не рассматриваем, у нас есть нападающий такого плана, высокий — Оффор. Так что Дзюбу мы не обсуждали, нам нужен игрок другого плана», — сказал Талалаев.

В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей в Российской премьер-лиге и принял участие в двух стыковых встречах. Форвард забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

После завершения сезона тольяттинский «Акрон» объявил об уходе 37-летнего футболиста. Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации.

Нигерийский нападающий Чинонсо Оффор выступает за «Балтику» с июня 2025 года. Его контракт с калининградским клубом действует до 30 июня 2029-го. В июле форвард оформил дубль в контрольном матче с турецким «Антальяспором», который завершился победой «Балтики» со счетом 3:0.

В сезоне-2025/26 команда Талалаева заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков. Новый сезон «Балтика» начнет 24 июля выездным матчем против ЦСКА.

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