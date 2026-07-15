Талалаев отказался обсуждать продление контракта с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался публично обсуждать возможное продление контракта с калининградским клубом. В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» специалист подтвердил, что его действующее соглашение рассчитано еще на один год.
— У вас еще год контракта с «Балтикой».
— Остается, да.
— Обсуждение продления контракта уже идет?
— Это мое личное дело, не хочу обсуждать это в прессе. Не хочу обсуждать в прессе свои личные взаимодействия с любыми субъектами права.
Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 калининградская команда заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 30 матчах. Для клуба этот чемпионат стал первым после возвращения в высший дивизион.
Под руководством Талалаева клуб одержал 11 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 24 июля. В первом туре «Балтика» сыграет на выезде с ЦСКА. Перед стартом турнира команда проводит заключительный этап летних сборов в Сочи, который завершится 23 июля.