В «Краснодаре» объяснили риск при трансфере Оздоева

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин объяснил, почему клуб решил подписать контракт с российским полузащитником Магомедом Оздоевым. Представитель действующего чемпиона России назвал основные причины трансфера в беседе с «Матч ТВ».
— Что можете сказать о переходе Оздоева?
— С учетом дефицита рынка, лимита, больших цен на российских футболистов мы решили, что Магомед может нам помочь, тем более что он провел два шикарных сезона за ПАОК. Несмотря на свой возраст, в прошлом сезоне он провел 50 игр за ПАОК, забил около девяти мячей, был в хорошей форме. Поэтому мы решили рискнуть.
«Краснодар» объявил о переходе Оздоева на прошлой неделе. Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на два года. Полузащитник присоединился к команде в статусе свободного агента после ухода из ПАОКа в конце июня.
Оздоев выступал за греческий клуб с 2023 года и стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. До отъезда за границу он играл за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек», который сейчас называется «Ахмат».
В составе «Зенита» полузащитник четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Суперкубка и один раз завоевал Кубок страны. За сборную России Оздоев провел 35 матчей и забил четыре мяча.