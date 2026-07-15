В «Краснодаре» объяснили риск при трансфере Оздоева

— С учетом дефицита рынка, лимита, больших цен на российских футболистов мы решили, что Магомед может нам помочь, тем более что он провел два шикарных сезона за ПАОК. Несмотря на свой возраст, в прошлом сезоне он провел 50 игр за ПАОК, забил около девяти мячей, был в хорошей форме. Поэтому мы решили рискнуть.