Галактионов рассказал об адаптации Джикии в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как проходит адаптация защитника Георгия Джикии после возвращения в московский клуб. В эфире «Матч ТВ» специалист отметил квалификацию футболиста и рассказал о контроле его физических нагрузок.
«Он молодец, привыкает к требованиям. Но еще раз подчеркиваю, что это футболист с высокой квалификацией, поэтому ему не надо много говорить, объяснять. Он схватывает все на лету, важно сейчас уйти от мышечных травм. Мониторим состояние, дозированно даем игровое время, чтобы он потихоньку набирал форму», — сказал Галактионов в эфире программы «Все на Матч!».
32-летний Джикия перешел в «Локомотив» в июне 2026 года и подписал контракт до конца сезона-2026/27. Последним клубом защитника был турецкий «Антальяспор».
Джикия является воспитанником железнодорожников. Ранее он выступал за молодежную команду и «Локомотив-2», а также играл за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».
В составе красно-белых защитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России Джикия провел 44 матча и забил два мяча.
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 24 июля. «Локомотив» проведет первый матч 26 июля: команда Галактионова примет грозненский «Ахмат».