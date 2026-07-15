Галактионов рассказал об адаптации Джикии в «Локомотиве»

«Он молодец, привыкает к требованиям. Но еще раз подчеркиваю, что это футболист с высокой квалификацией, поэтому ему не надо много говорить, объяснять. Он схватывает все на лету, важно сейчас уйти от мышечных травм. Мониторим состояние, дозированно даем игровое время, чтобы он потихоньку набирал форму», — сказал Галактионов в эфире программы «Все на Матч!».