Новичок «Спартака» Парада: я был польщен предложением из России

«Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о “Спартаке”, потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось. Я здесь.



Повлияли ли на решение испанские тренер и спортивный директор “Спартака” (Хуан Карлос Карседо и Фрэнсис Кахигао — прим. ред.)? Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое “Спартак”, и обо всех деталях, про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут», — сказал Парада.