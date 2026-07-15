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Новичок «Спартака» Парада: я был польщен предложением из России

Защитник московского «Спартака» Виктор Парада в интервью клубной пресс-службе рассказал, как согласился на предложение московского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

Накануне «красно-белые» объявили о переходе 24-летнего испанца из «Алавеса». Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

«Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о “Спартаке”, потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось. Я здесь.

Повлияли ли на решение испанские тренер и спортивный директор “Спартака” (Хуан Карлос Карседо и Фрэнсис Кахигао — прим. ред.)? Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое “Спартак”, и обо всех деталях, про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут», — сказал Парада.

В прошлом сезоне Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал три голевые передачи.

«Спартак» откроет новый сезон в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Зенита». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.