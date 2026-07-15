РФС не будет вводить паузы на водопой по аналогии с ЧМ-2026

«Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен. Поэтому в России все останется в прежнем режиме — при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании.



Нельзя сравнивать с чемпионатом мира, потому что он проходит в понятной географической локации в понятных погодных условиях. Это было единое решение, под которое грамотно подверстали маркетинг. У нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение неактуально», — сказал Каманцев.