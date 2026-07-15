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РФС не будет вводить паузы на водопой по аналогии с ЧМ-2026

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что в национальных турнирах не будут вводить обязательные паузы на водопой. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Обязательные паузы на водопой (hydration break) были введены ФИФА на ЧМ-2026. Судья останавливает игру на 22-й минуте каждого тайма, пауза длится ровно три минуты.

«Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен. Поэтому в России все останется в прежнем режиме — при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании.

Нельзя сравнивать с чемпионатом мира, потому что он проходит в понятной географической локации в понятных погодных условиях. Это было единое решение, под которое грамотно подверстали маркетинг. У нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение неактуально», — сказал Каманцев.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде будет проведен матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.