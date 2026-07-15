«Акрон» объявил о продлении контракта со Стефаном Лончаром

В сезоне-2026/27 «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил место элите российского футбола, обыграв в стыковых матчах волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1). В середине мая команду покинул Заур Тедеев, занимавший пост главного тренера «Акрона» с декабря 2023 года. Новым наставником клуба стал сербский специалист Срджан Благоевич.