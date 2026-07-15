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«Акрон» объявил о продлении контракта со Стефаном Лончаром

Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» из Тольятти сообщила о продлении контракта с опорным полузащитником из Черногории.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Акрон»

Новый договор с 30-летним Стефаном Лончаром рассчитан до лета 2028 года.

«Желаем Стефану новых ярких матчей в составе “Акрона” и важных побед», — сказано в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.

В минувшем сезоне Стефан Лончар сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2026/27 «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил место элите российского футбола, обыграв в стыковых матчах волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1). В середине мая команду покинул Заур Тедеев, занимавший пост главного тренера «Акрона» с декабря 2023 года. Новым наставником клуба стал сербский специалист Срджан Благоевич.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.

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