«Акрон» объявил о продлении контракта со Стефаном Лончаром

Новый договор с 30-летним Стефаном Лончаром рассчитан до лета 2028 года.
«Желаем Стефану новых ярких матчей в составе “Акрона” и важных побед», — сказано в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.
В минувшем сезоне Стефан Лончар сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
В сезоне-2026/27 «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил место элите российского футбола, обыграв в стыковых матчах волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1). В середине мая команду покинул Заур Тедеев, занимавший пост главного тренера «Акрона» с декабря 2023 года. Новым наставником клуба стал сербский специалист Срджан Благоевич.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.