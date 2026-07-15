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Новичок РПЛ подписал воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»

Футбольный клуб «Родина» заполучил себе испанского полузщитника Икера Посо.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Новичок Российской премьер-лиги «Родина» объявил о переходе испанского полузащитника Икера Посо из хорватской «Горицы».

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Посо провел 32 матча, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Испанец является воспитанником академий мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити».

По информации хорватской газеты Sportske novosti, сумма трансфера с учетом бонусов составила 1,9 миллиона евро. Сообщается, что интерес к полузащитнику также проявлял сербский «Партизан», однако футболист предпочел продолжить карьеру в России. По итогам сезона-2025/26 «Родина» заняла первое место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в РПЛ.