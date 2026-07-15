Новичок РПЛ подписал воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»

По информации хорватской газеты Sportske novosti, сумма трансфера с учетом бонусов составила 1,9 миллиона евро. Сообщается, что интерес к полузащитнику также проявлял сербский «Партизан», однако футболист предпочел продолжить карьеру в России. По итогам сезона-2025/26 «Родина» заняла первое место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в РПЛ.