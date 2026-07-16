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Умер чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн

Бывший футболист «Спартака» Владислав Дуюн скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни. Об этом «Матч ТВ» сообщил его старший брат Владимир.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Wikipedia / Mikhail Slain

Дуюн защищал цвета московского «Спартака» в сезонах 1996 и 1997 годов и стал чемпионом России в составе команды. После ухода из столичного клуба он выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», калининградскую «Балтику» и другие команды.

— Сегодня утром Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак.

Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодёжью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях, — приводит слова Владимира Дуюна «Матч ТВ».

После завершения игровой карьеры Дуюн занимался развитием молодых футболистов.