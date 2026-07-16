Умер чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн

— Сегодня утром Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак.



Влад хорошим парнем был, о нем все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодёжью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях, — приводит слова Владимира Дуюна «Матч ТВ».