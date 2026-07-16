«Ахмат» получил запрет ФИФА на регистрацию новых футболистов

Запрет был наложен 14 июля, его причины не раскрываются. Санкции будут сняты после устранения оснований.
В летнее трансферное окно «Ахмат» подписал вратаря Расула Мицаева («Велес»), защитника Арсена Адамова («Зенит»), полузащитников Калиду Сидибу («Генгам», Франция), Жулио Ромао («Ференцварош», Венгрия) и Кирилла Щетинина («Ростов»), а также нападающих Эральда Максути («Фламутрари», Албания) и Алексея Касаджикова («Зенит-2»).
«Ахмат» откроет новый сезон в воскресенье, 26 июля, выездным матчем против московского «Локомотива». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.