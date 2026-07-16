В РПЛ на судьях появятся камеры, как на чемпионате мира

«Камеры на судьях мы сейчас тестируем с “Матч ТВ”. Уже пробовали во Второй лиге “Б”, на одном из матчей ФНЛ в ближайшее время будет. Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе. Это не только оживляет картинку для телезрителя, но и позволяет получить хороший видеоматериал для обучения арбитров — у нас есть специальные занятия для судей, когда они находятся под высокой физической нагрузкой, подбегают к монитору для принятия решения. Картинка с тактической камеры полезна, но будет любопытнее, когда судья “в мыле” подбежит и будет видеть момент со своего же специфического ракурса.



Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка, чтобы не было никаких технических сбоев в коммуникации. Политический вопрос о том, что это нужно делать, уже принят», — сказал Каманцев.