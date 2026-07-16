«Краснодар» представил форму с эмблемой из экокожи

Футбольный клуб «Краснодар» представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27. Комплекты подготовлены к 19-му сезону в истории клуба.
Как сообщается на официальном сайте «Краснодара», дизайн домашней футболки построен на вертикальных полосах двух оттенков традиционного для команды зеленого цвета. Главной особенностью комплекта стала клубная эмблема: впервые ее изготовили из экокожи.
Гостевая футболка выполнена в молочном оттенке. Ее дополняет узор из чередующихся черных и зеленых полос, который сохраняет привычную цветовую гамму клуба, но отличается от оформления домашнего варианта.
Оба комплекта произведены самим «Краснодаром». В клубной презентации показаны домашний и гостевой варианты экипировки первой команды. В новой форме футболисты будут проводить матчи чемпионата России и Кубка страны в сезоне-2026/27.
Предстоящий сезон станет для «Краснодара» 19-м с момента основания клуба в 2008 году. Впервые в высшем дивизионе российского футбола команда выступила в 2011 году и с тех пор не покидала Премьер-лигу.