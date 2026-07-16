Глава судейства РФС назвал самого прогрессирующего арбитра России

«У нас на эту тему есть рейтинг, он все и показал, лучшим стал Кирилл Левников. Безусловно, Инал обслуживал очень большое количество матчей на высоком уровне, но рейтинг учитывает медийный интерес матча и его сложность. У Кирилла таких обслуженных матчей на хорошем и отличном уровне оказалось больше.



При этом я понимаю, что Инал — свежее лицо в нашем судействе, классный парень, с кем люди хотят себя ассоциировать, что очень редко бывает применимо к арбитрам. Но мы должны быть справедливы, у него в копилочке баллов набралось чуть меньше, чем у Кирилла. При этом история Танашева в прошедшем сезоне — нечто небывалое. В российском судействе это точно самый сказочный случай развития карьеры. Теперь у него очень большая ответственность, чтобы 20 или больше лет карьеры впереди были плюс‑минус такие же. Будем надеяться, что так и получится. К тому же, у него же тоже растут конкуренты, которые пока развиваются не столь впечатляюще, но тоже могут бежать с ним в одни ноги в будущем», — сказал Каманцев.