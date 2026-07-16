ЦСКА обвинил Фабрицио Романо в распространении фейков

Ранее авторитетный инсайдер, специализирующийся на трансферных новостях, сообщил, что полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекиэль Себальос отказался от предложения ЦСКА и рассматривает переход в «Наполи». Романо утверждал, что российский клуб был готов платить 24-летнему аргентинцу пять миллионов евро в год.
«Фабрицио, хватит распространять чушь, вы — уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку пять миллионов евро в год, переговоры с “Бока Хуниорс” закончились в феврале: сделки нет, личного предложения нет. Мы не нацелены на фланговых полузащитников в это трансферное окно. Перестаньте использовать наше имя, чтобы проталкивать сделки или завышать спрос», — написал официальный аккаунт ЦСКА в комментариях под постом Романо.
Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В этом сезоне он провел за клуб из Буэнос-Айреса 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.
ЦСКА откроет новый сезон в пятницу, 24 июля, домашним матчем против калининградской «Балтики». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.