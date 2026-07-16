ЦСКА обвинил Фабрицио Романо в распространении фейков

«Фабрицио, хватит распространять чушь, вы — уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку пять миллионов евро в год, переговоры с “Бока Хуниорс” закончились в феврале: сделки нет, личного предложения нет. Мы не нацелены на фланговых полузащитников в это трансферное окно. Перестаньте использовать наше имя, чтобы проталкивать сделки или завышать спрос», — написал официальный аккаунт ЦСКА в комментариях под постом Романо.