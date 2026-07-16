Воробьев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ

Ранее сообщалось, что «Краснодар» близок к трансферу 28-летнего россиянина и уже согласовал с ним четырехлетний контракт — до лета 2030 года.
Весной стало известно, что Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который был готов увеличить зарплату нападающего с 6 до 10 млн рублей в месяц. Сторона игрока настаивала на том, чтобы он зарабатывал 15 млн рублей, и именно на такую зарплату согласился «Краснодар».
Таким образом, Воробьев войдет в десятку самых высокооплачиваемых игроков РПЛ. Из россиян больше двух миллионов евро за сезон зарабатывают только Александр Соболев, Максим Глушенков (оба — «Зенит») и Роман Зобнин («Спартак»).
Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. За два года он провел за клуб 73 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «железнодорожниками» был рассчитан до лета 2027 года.
Стоит отметить, что Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он покинул клуб в 2018 году, сыграв 133 матча за вторую и молодежную команду «быков», в которых забил 35 мячей и отдал 18 голевых передач.
«Краснодар» откроет новый сезон 26 июля выездным матчем против казанского «Рубина».