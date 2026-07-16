Воробьев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ

Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. За два года он провел за клуб 73 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «железнодорожниками» был рассчитан до лета 2027 года.