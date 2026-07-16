«Всем отказывают кроме Трампа». «Ахмат» недоволен баном от ФИФА

Ранее стало известно, что 14 июля клуб без объяснения причин получил запрет от ФИФА на регистрацию новых футболистов.
«У меня нет объяснения, почему ФИФА приняла такое решение. В вынесении этого наказания нет никакого спортивного принципа. Клуб находится под санкциями, хотя они заявляют, что спорт вне политики. Нам не позволяют открыть счет. Соответственно, и оплатить мы ничего не можем. У них только карательные меры. Всем отказывают, кроме Трампа. Юристы занимаются этим вопросом. Президента лиги тоже ввели в курс дела. Если не найдем решение, пойдем в CAS», — сказал Айдамиров.
В прошлом сезоне «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.
В летнее трансферное окно «Ахмат» подписал вратаря Расула Мицаева («Велес»), защитника Арсена Адамова («Зенит»), полузащитников Калиду Сидибу («Генгам», Франция), Жулио Ромао («Ференцварош», Венгрия) и Кирилла Щетинина («Ростов»), а также нападющих Эральда Максути («Фламутрари», Албания) и Алексея Касаджикова («Зенит-2»).
«Ахмат» откроет новый сезон в воскресенье, 26 июля, выездным матчем против московского «Локомотива». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.