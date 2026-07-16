«Всем отказывают кроме Трампа». «Ахмат» недоволен баном от ФИФА

«У меня нет объяснения, почему ФИФА приняла такое решение. В вынесении этого наказания нет никакого спортивного принципа. Клуб находится под санкциями, хотя они заявляют, что спорт вне политики. Нам не позволяют открыть счет. Соответственно, и оплатить мы ничего не можем. У них только карательные меры. Всем отказывают, кроме Трампа. Юристы занимаются этим вопросом. Президента лиги тоже ввели в курс дела. Если не найдем решение, пойдем в CAS», — сказал Айдамиров.